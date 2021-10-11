Инициативу о ежемесячных штрафах за отказ от COVID-прививки оценил юрист

Судебный представитель Василий Воробьев прокомментировал идею о введении в России ежемесячных штрафов в сумме 5000 рублей для граждан, отказывающихся проходить курс вакцинации от COVID-19. С такой инициативой ранее выступил член-корреспондент РАН, ученый-вирусолог Александр Лукашев.

Юрист назвал предложение ученого «нереальным», пишут журналисты информационного издания NEWS.ru. Правозащитник подчеркнул, что неоднократно вменять человеку наказание за одно и то же — совершенно недопустимо. По словам Воробьева, наказать за отказ от прививки от COVID-19 можно один раз, но делать это систематически, то есть на постоянной основе, — неправомерно. «Есть такое понятие, как длящееся правонарушение, — уточнил юрист. — За такое правонарушение тоже одно наказание. Формально должно выглядеть так — если имеет место одно длящееся правонарушение, его необходимо прекратить». Вирусолог Александр Лукашев акцентировал внимание на том, что на лечение одного пациента с диагнозом COVID-19 системе здравоохранения требуется в пределах 200 000 рублей. В свою очередь, вредные привычки также ложатся на отечественный Минздрав «тяжким грузом», заявил эксперт. «Можно запретить людям заниматься сексом, чтобы не лечить их от заболеваний, передающихся половым путем. Разговоры ни о чем. Формально такое невозможно», — подытожил Воробьев. В Российской Федерации нет каких-либо законодательных актов, которые обязывали граждан проходить вакцинацию. По словам эксперта, заставить сделать прививку можно тех, кто работает или планирует работать в сфере обслуживания. Вакцинацию можно сделать принудительной также для выезда за рубеж или для врачей. В таких случаях, речь будет идти об адекватных мерах, привел примеры правозащитник. Василий Воробьев отметил, что проблемой станет отслеживание россиян, которые сделали прививки от коронавируса. На это просто не хватит административного ресурса. Кроме того, на реализацию гипотетической меры потребуется больше средств, чем на лечение пациентов с диагнозом COVID-19, резюмировал эксперт.

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