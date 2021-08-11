Когда проходить и сколько стоит? Жителям Башкирии рассказали о ревакцинации от ковид

Когда проходить и сколько стоит? Жителям Башкирии рассказали о ревакцинации от ковид
Когда проходить и сколько стоит? Жителям Башкирии рассказали о ревакцинации от ковид
Вчера, 13:14Коронавирус COVID-19Александра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Вакцина от коронавируса относится к тем препаратам, которые необходимо вводить повторно для поддержания эффекта. В Министерстве здравоохранения Башкирии ответили на основные вопросы о повторной прививке против COVID-19.

Главный вопрос, который возникает у людей, это как часто нужно проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Накануне Минздрав России выпустил новые временные рекомендации по вакцинации. В документе говорится, что пока не сформируется коллективный иммунитет, то есть пока не вакцинируются более 60% взрослого населения, процедуру необходимо повторять каждые полгода. Это называется «экстренная ревакцинация».

После спада эпидемии вакцинация населения будет проходить в «рутинном режиме». В этом случае прививаться можно будет раз в год, сообщается на официальной странице Минздрава республики в соцсетях.

Отмечается, что полгода нужно считать со дня введения второго компонента вакцины.

Ещё один популярный вопрос - это стоимость ревакцинации. В ведомстве уточнили, что повторная вакцинация так же бесплатна, как и первая.

Напомним, министр здравоохранения Максим Забелин заявил, что для ревакцинации лучше использовать однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». В Башкирии будет поставлено 17 тысяч доз таких вакцин. Глава Минздрава отметил, что данный препарат подходит не всем.

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