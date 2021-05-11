В Башкирии более 36,3 тысячи человек заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Башкирии зарегистрировано 36 307 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 91 человека. При этом выздоровели 93% от общего числа заболевших. В настоящее время в стационарах проходят лечение 163 пациента, в отделении интенсивной терапии — пять. Всего в Башкирии развернуты 1 523 койки, при этом заняты 63%.
По данным Максима Забелина, в период майских праздников в республике снизился показатель диагностики и тестирования на коронавирус. Однако продолжается активная вакцинация от Covid-19. Первый компонент вакцинации получили более 292 852 человека, полностью привилась 201 тысяча жителей Башкирии.
Глава региона Радий Хабиров отметил, что на данный момент вакцинация является одной из главных задач. Он поручил руководителям районов республики усилить работу в этом направлении, а также пообещал оказать им помощь.
Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Максим Забелин предложил допускать родителей на выпускные в детских садах и начальных классах школ при наличии прививки от коронавируса или переболевшим людям с высоким титром антител.