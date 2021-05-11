В Башкирии более 36,3 тысячи человек заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Башкирии зарегистрировано 36 307 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 91 человека. При этом выздоровели 93% от общего числа заболевших. В настоящее время в стационарах проходят лечение 163 пациента, в отделении интенсивной терапии — пять. Всего в Башкирии развернуты 1 523 койки, при этом заняты 63%.