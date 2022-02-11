Число заболевших COVID-19 в Башкирии за полторы недели февраля побило все рекорды

Число заболевших COVID-19 в Башкирии за полторы недели февраля побило все рекорды
Число заболевших COVID-19 в Башкирии за полторы недели февраля побило все рекорды
Сегодня, 17:19Коронавирус COVID-19Анастасия ДенисенкоФото: 1MI
Это абсолютный рекорд за все время пандемии. Если за весь 2020 год было выявлено около 19 тысяч случаев заболевания, то за неполный месяц февраль заболели уже 22 тысячи жителей региона. Данные опубликовал Минздрав Башкирии.

В феврале всего за 11 дней в регионе было выявлено самое большое количество случаев заболевания коронавирусом, чем за любой предыдущий месяц с начала пандемии, а именно с начала 2020 года. Такие данные опубликовал региональный Минздрав.

Всего лишь за полторы недели в феврале выявили уже 22 082 новых случая. Это абсолютный рекорд за все время борьбы с коронавирусом. На втором месте пока что остается ноябрь 2021 года — тогда было зарегистрировано около девятнадцати тысяч заболевших.

Сообщается, что за весь первый год пандемии было зарегистрировано меньше случаев, чем в текущем месяце — всего 19 064 случая.

Напомним, что ранее Минздрав Башкирии сообщал о том, что новый штамм вируса «Омикрон» распространяется в четыре раза быстрее, чем предыдущие подвиды ковида. Также сообщается, что у болезни сократился и инкубационный период — теперь заболевшие должны находиться на самоизоляции семь дней вместо четырнадцати.

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