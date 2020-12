«Усталость от ограничений». Жители Уфы высказались о необходимости карантинных мер

В начале декабря портал SuperJob провёл опрос в 14 крупнейших городах России о необходимости введения карантинных мер. Своими размышлениями по этому поводу поделился политолог Арсен Шаяхметов.

В опросе приняли участие Москва, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Челябинск и Уфа. Столица Башкирии, рассказывает Шаяхметов, оказалась в числе городов, которые высказались против карантинных мер (40%), но и «за» выступили примерно столько же респондентов (37%). При этом сложно вывести какую-то корреляцию между уровнем заболеваемости и настроением граждан (тем более к статистике случаев много вопросов) — скорее здесь можно говорить о доверии людей к текущей политике региона и необходимости её корректировки, размышляет Арсен Шаяхметов. Опрошенные в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Красноярске высказались против ужесточения режима. По словам политолога, данные регионы входят в топ-15 с наиболее тяжелой эпидобстановкой. Респонденты из Самары, Челябинская, Омска и Волгограда выступили за введение дополнительных мер (37-40%). В Нижнем Новгороде и Новосибирске мнения разделились поровну. В Перми и Уфе наблюдается незначительный перевес одной из сторон. Очевидно, что позиция граждан значительно меняется, особенно в «глубинных» регионах. Ещё недавно наблюдалась усталость от ограничений, стремление перенести вирус «на ногах», приоритет сохранения экономики. Сегодняшняя ситуация возвращает к дискурсу о необходимости введения локдауна в той или иной степени, сказал политолог. По его словам, ограничительные меры в основном находят поддержку у старшего поколения. Шаяхметов связывает это с их уязвимостью и эмоциональной восприимчивостью. Но не стоит забывать, что вирус может коснуться любого. Напомним, 1 декабря глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Согласно новой редакции, люди старше 65 лет будут находиться на обязательной самоизоляции до конца года. Ограничения также действуют для граждан с хроническими заболеваниями и пребывающих в социальных учреждениях. Однако после власти Башкирии отменили дистанционное обучение в школах и Радий Хабиров разрешил ресторанам работать в новогоднюю ночь круглосуточно.

