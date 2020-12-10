«Усталость от ограничений». Жители Уфы высказались о необходимости карантинных мер

Напомним, 1 декабря глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Согласно новой редакции, люди старше 65 лет будут находиться на обязательной самоизоляции до конца года. Ограничения также действуют для граждан с хроническими заболеваниями и пребывающих в социальных учреждениях. Однако после власти Башкирии отменили дистанционное обучение в школах и Радий Хабиров разрешил ресторанам работать в новогоднюю ночь круглосуточно.