В Уфе проверяют бары, ночные клубы и другие популярные заведения на антиковидные меры

В Уфе проверяют бары, ночные клубы и другие популярные заведения на антиковидные меры
В Уфе проверяют бары, ночные клубы и другие популярные заведения на антиковидные меры
Вчера, 11:06Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: bashinform.ru
В столице Башкирии прошли первые проверки развлекательных заведений на соблюдение антиковидных мер. По итогам выяснилось, что ни одно из них не избежало нарушений.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, самые серьезные нарушения были обнаружены в караоке-баре «Сливки» на улице Пархоменко. Там проходил банкет, участников которого обслуживали официанты без масок, не было санитайзеров на столах, не проводилась дезинфекция поверхностей в зале каждые 2-3 часа.

Похожие нарушения были обнаружены в «Ретро клубе», расположенном на улице Менделеева.

В то же время в клубе MusicHall27 на улице Кирова персонал отнесся к соблюдению антиковидных мер более ответственно. Там нарушения больше касались мелких недоразумений в виде незаполненного вовремя журнала о дезинфекции и т.п.

В столичной мэрии ранее предупредили, что такие проверки пройдут во всех общественных местах. При этом особое внимание обращается на правильное проведение термометрии на входе, наличие антисептиков и масок у персонала и посетителей. На нарушителей составляются протоколы и передаются в суд.

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