ПЦР не считается: в Башкирии антипрививочников не пустят в торговые центры

ПЦР не считается: в Башкирии антипрививочников не пустят в торговые центры
ПЦР не считается: в Башкирии антипрививочников не пустят в торговые центры
Вчера, 10:19Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: pixabay.com
В Башкирии в указ о режиме повышенной готовности, связанный с пандемией коронавируса, внесено очень существенное изменение.

Глава Башкирии Радий Хабиров на днях внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. В соответствии с ним ПЦР-тесты перестанут быть пропуском в общественные места с 27 октября.

Таким образом с 27 октября попасть в торговые центры, музеи, выставочные залы, салон красоты, сауны, бани, фитнес-центры и другие общественные места, а также поехать на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» можно будет только при наличии сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном в течение полугода ковиде.

Уточняется, что главной целью такого решения об отмене действия ПЦР-тестов является стремление властей региона стимулировать ход вакцинации, которая вновь замедлилась. Республике не удалось привить 80% населения к октябрю, то есть коллективный иммунитет не достигнут, что является одной из причин новой вспышки заболеваемости коронавирусом.

Напомним, ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в последний месяц постоянно показывает антирекорды и уже превысил полтысячи зараженных, а число новых сообщений об умерших от этого недуга каждый день стало больше 30 человек.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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