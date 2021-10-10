ПЦР не считается: в Башкирии антипрививочников не пустят в торговые центры

Таким образом с 27 октября попасть в торговые центры, музеи, выставочные залы, салон красоты, сауны, бани, фитнес-центры и другие общественные места, а также поехать на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» можно будет только при наличии сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном в течение полугода ковиде.