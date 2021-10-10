Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом
Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом
Вчера, 14:47Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: Mkset.ru
Сегодня, 10 октября, минздрав Башкирии опубликовал свежую информацию о ситуации с коронавирусом в республике.

По данным ведомства, в стационарах сейчас госпитализированы 1 067 пациентов с этим диагнозом, из них больше половины – 665 человек – это люди в возрасте старше 60 лет.

В тяжелом состоянии 54 человека, 22 подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 6 086 человек, включая 4 815 человек в возрасте 60+.

За сутки было выявлено 619 новых случаев заражения ковидом, 130 человек признаны выздоровевшими.

Сообщили также о 33 новых случаях гибели пациентов, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

За сутки вакцинацию от ковида прошли 5 834 жителя республики: 3647 человек – первым компонентом вакцин и 2 187 – вторым компонентом. Полностью завершили вакцинацию 1 223 929 человек.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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