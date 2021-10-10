Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

По данным ведомства, в стационарах сейчас госпитализированы 1 067 пациентов с этим диагнозом, из них больше половины – 665 человек – это люди в возрасте старше 60 лет.
В тяжелом состоянии 54 человека, 22 подключены к аппаратам ИВЛ.
На амбулаторном лечении находятся 6 086 человек, включая 4 815 человек в возрасте 60+.
За сутки было выявлено 619 новых случаев заражения ковидом, 130 человек признаны выздоровевшими.
Сообщили также о 33 новых случаях гибели пациентов, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.
За сутки вакцинацию от ковида прошли 5 834 жителя республики: 3647 человек – первым компонентом вакцин и 2 187 – вторым компонентом. Полностью завершили вакцинацию 1 223 929 человек.