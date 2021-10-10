Глава минздрава Башкирии обозначил позитивную тенденцию в рамках новой волны ковида

В соцсетях данные, приведенные главой минздрава, подвергли сомнению по той причине, что рост желающих привиться в конце недели, чтобы переболеть в выходные и не брать больничный, вряд ли можно считать показательным. По словам волонтеров, дежурящих в пунктах вакцинации, такое отмечается каждую неделю. Впрочем, возможно, последние изменения в указе о режиме повышенной готовности, действительно, стали стимулом для роста желающих пройти прививку. Второй пакет осенних ограничительных мер вступает в силу как раз с 12 октября, а с 27 октября ПЦР-тесты перестанут служить допуском в общественные места.