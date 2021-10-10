Глава минздрава Башкирии обозначил позитивную тенденцию в рамках новой волны ковида

Глава минздрава Башкирии обозначил позитивную тенденцию в рамках новой волны ковида
Глава минздрава Башкирии обозначил позитивную тенденцию в рамках новой волны ковида
Вчера, 11:58Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: pixabay.com
Накануне, 9 октября, в Уфе прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, выступивший с отчетом о текущей ситуации, сообщил о том, что в последние дни наметилась положительная динамика – явный рост числа вакцинируемых жителей республики за сутки. Этот рост составил 18 процентов – в цифровом выражении это 23 784 человека. В целом вакцинацию полностью прошли 1 221 742 человека.

В соцсетях данные, приведенные главой минздрава, подвергли сомнению по той причине, что рост желающих привиться в конце недели, чтобы переболеть в выходные и не брать больничный, вряд ли можно считать показательным. По словам волонтеров, дежурящих в пунктах вакцинации, такое отмечается каждую неделю. Впрочем, возможно, последние изменения в указе о режиме повышенной готовности, действительно, стали стимулом для роста желающих пройти прививку. Второй пакет осенних ограничительных мер вступает в силу как раз с 12 октября, а с 27 октября ПЦР-тесты перестанут служить допуском в общественные места.

Глава региона Радий Хабиров на заседании оперштаба вновь заявил, что достичь колле5тивного иммунитета реально только с помощью вакцинации.

Не исключено, что в ближайшее время вновь будет введена самоизоляция для людей в возрасте 65+, поскольку среди заболевших и погибших от ковида преобладает именно эта категория пациентов.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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