Глава минздрава Башкирии обозначил позитивную тенденцию в рамках новой волны ковида

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, выступивший с отчетом о текущей ситуации, сообщил о том, что в последние дни наметилась положительная динамика – явный рост числа вакцинируемых жителей республики за сутки. Этот рост составил 18 процентов – в цифровом выражении это 23 784 человека. В целом вакцинацию полностью прошли 1 221 742 человека.
В соцсетях данные, приведенные главой минздрава, подвергли сомнению по той причине, что рост желающих привиться в конце недели, чтобы переболеть в выходные и не брать больничный, вряд ли можно считать показательным. По словам волонтеров, дежурящих в пунктах вакцинации, такое отмечается каждую неделю. Впрочем, возможно, последние изменения в указе о режиме повышенной готовности, действительно, стали стимулом для роста желающих пройти прививку. Второй пакет осенних ограничительных мер вступает в силу как раз с 12 октября, а с 27 октября ПЦР-тесты перестанут служить допуском в общественные места.
Глава региона Радий Хабиров на заседании оперштаба вновь заявил, что достичь колле5тивного иммунитета реально только с помощью вакцинации.
Не исключено, что в ближайшее время вновь будет введена самоизоляция для людей в возрасте 65+, поскольку среди заболевших и погибших от ковида преобладает именно эта категория пациентов.