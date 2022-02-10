Врачи Туймазинской ЦРБ выиграли суд с больницей по «ковидным» выплатам

Врачи Туймазинской ЦРБ выиграли суд с больницей по «ковидным» выплатам
Врачи Туймазинской ЦРБ выиграли суд с больницей по «ковидным» выплатам
Сегодня, 12:59Коронавирус COVID-19Анастасия ДенисенкоФото: 1MI
Теперь, согласно решению суда, медикам должны выплатить по 600 рублей за каждую отработанную смену за семь месяцев. Ранее больница отказывалась отправлять данные фельдшеров по приему вызовов скорой в ФСС, тем самым ущемляя их права и лишая их положенных надбавок.

В Башкирии диспетчеры скорой помощи выиграли суд против Туймазинской ЦРБ, об этом сообщает «Коммерсант-Уфа».

Согласно решению суда, руководство больницы должно начислить 19-ти фельдшерам надбавку за семь месяцев работы. Известно, что ранее Туймазинская ЦРБ отказывалась отправлять данные о дежурствах в Фонд социального страхования объясняя это тем, что сотрудники не контактировали с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Согласно закону, принятому Правительством России, фельдшеры по приему вызовов скорой помощи должны получать надбавку в размере 600 рублей за каждый отработанный рабочий день. Судья вынес решение в пользу медиков, так как дополнительные выплаты устанавливались правительством с учетом характера работы и интенсивности поступлений вызовов скорой помощи.

Также прокуратура, которая проводила проверку в связи с обращениями сотрудников больницы, сделала вывод о том, что руководство ущемляет права диспетчеров своими действиями и мешает медикам получить выплаты, которые положены им по закону.

Как пояснили в самом Минздраве республики, больницам не давали указания не выплачивать медикам дополнительные выплаты. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что это федеральные средства, а не деньги учреждения. Следовательно, больница не может быть заинтересована в том, чтобы сотрудникам не доплачивали надбавку.

Ранее медики Иглинской ЦРБ сообщили о невыносимых условиях труда, связанных с сверхурочной работой и отсутствием надбавок за трудовой стаж. Тогда врачи заявляли о сильной нехватки кадров и об ужасном отношении и полном безразличии со стороны руководства. По словам одного из сотрудников, чтобы заработать себе хоть что-то на жизнь, нужно брать дополнительные смены, с учетом того, что в одной бригаде скорой помощи чаще всего работает только один человек.

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