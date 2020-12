В республике выявлен новый антирекорд по заболевшим Covid-19. Оперштаб Башкирии предоставил данные о 148 ковид-пациентах.

Общее число инфицированных составляет 15 560 человек. От коронавируса при этом вылечились 12 702 пациента, из которых за минувшие сутки — 162. Также стало известно о ещё одной жертве коронавируса. Это уже 94 погибший с начала пандемии. Напомним, вчера Минздрав Башкирии сообщил о смерти 61-летней уфимки из-за Covid-19. У женщины также диагностировали ожирение второй степени, ишемическую болезнь сердца и ДВС-синдром.

