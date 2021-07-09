Пять пациентов скончались за прошедшие сутки от COVID-19 в Башкирии

Пять пациентов скончались за прошедшие сутки от COVID-19 в Башкирии
Пять пациентов скончались за прошедшие сутки от COVID-19 в Башкирии
Вчера, 11:48Коронавирус COVID-19Анастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Данные по количеству скончавшихся пациентов предоставили в оперштабе республики.

За прошедшие сутки от перенесенной коронавирусной инфекции скончались пять человек.

За прошедшие сутки у 195 человек выявлена коронавирусная инфекция. Выздоровели 183 человека.

Первый компонент вакцины поставили за прошедшие сутки 20 091 человек. Второй компонент поставили 6 730 человек.

Сегодня стало известно о том, что глава республики внес изменения в указ о повышенной готовности. В новой редакции Радий Хабиров перенос ограничения на посещение общепита и других учреждений социально-бытового профиля переносится с 12 на 26 июля.

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