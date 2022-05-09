Врач из Уфы назвал возможную дату начала шестой волны коронавируса

Врач из Уфы назвал возможную дату начала шестой волны коронавируса
Врач из Уфы назвал возможную дату начала шестой волны коронавируса
Вчера, 14:01Коронавирус COVID-19Анастасия ДенисенкоФото: 1MI
По словам уфимского врача, шестая волна начнется уже в июне. Заболевших может настигнуть жидкий стул или конъюнктивит — это симптомы штамма «стелс-омикрон».

В Башкирии может начаться шестая волна коронавируса уже в начале лета, об этом сообщил уфимский врач Глеб Глебов в разговоре с «КП-Уфа».

По словам врача, в середине июня в России начнет активно распространяться новый штамм «стелс-омикрон», который уже появился в республике. Известно, что штамм во многом схож своими особенностями со штаммом «омикрон», так как при нем могут проявляться жидкий стул, конъюнктивит, сыпь или рвота.

Ранее сообщалось, что минздрав впервые с 2020 года озвучил цифры погибших детей от коронавируса. По официальным данным, летальный исход был зафиксирован у несовершеннолетних с «с двумя и более фоновыми заболеваниями».

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