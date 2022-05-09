Врач из Уфы назвал возможную дату начала шестой волны коронавируса

По словам уфимского врача, шестая волна начнется уже в июне. Заболевших может настигнуть жидкий стул или конъюнктивит — это симптомы штамма «стелс-омикрон».

В Башкирии может начаться шестая волна коронавируса уже в начале лета, об этом сообщил уфимский врач Глеб Глебов в разговоре с «КП-Уфа». По словам врача, в середине июня в России начнет активно распространяться новый штамм «стелс-омикрон», который уже появился в республике. Известно, что штамм во многом схож своими особенностями со штаммом «омикрон», так как при нем могут проявляться жидкий стул, конъюнктивит, сыпь или рвота. Ранее сообщалось, что минздрав впервые с 2020 года озвучил цифры погибших детей от коронавируса. По официальным данным, летальный исход был зафиксирован у несовершеннолетних с «с двумя и более фоновыми заболеваниями».

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