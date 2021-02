В Башкирии планируют продлить оздоровление переболевших коронавирусом сотрудников

Минздрав Башкирии поддержал идею Республиканского профсоюза работников здравоохранения о продлении на 2021 год предоставления сертификатов на оздоровление сотрудникам, инфицированным коронавирусом при исполнении обязанностей. Данное предложение министерство направило в адрес правительства Башкирии.

Программа работает в республике с сентября прошлого года. При этом до конца года заявки на получение санаторного сертификата одобрены почти тысяче работникам здравоохранения. Таким образом, были загружены санатории, а также организована реабилитация медицинских сотрудников, переболевших коронавирусом. Однако на получение санаторных сертификатов было подано большое количество заявок, что стало неожиданным. Кроме того, не все сотрудники смогли воспользоваться возможностью отдохнуть. Мы рассчитываем на продолжение программы реабилитации и готовы рассматривать возможность участия в ней профсоюза, сказал председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. Напомним, ранее вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова признала нехватку сертификатов для переболевших коронавирусом работников. Заявления принимались до 30 декабря. На тот момент было рассмотрено более 1,5 тысяч заявлений. По словам Ивановой, власти Башкирии не рассчитывали на такой число заболевших. Из бюджета республики на сертификаты было выделено 60 миллионов рублей.

