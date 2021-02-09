В Башкирии планируют продлить оздоровление переболевших коронавирусом сотрудников

Программа работает в республике с сентября прошлого года. При этом до конца года заявки на получение санаторного сертификата одобрены почти тысяче работникам здравоохранения. Таким образом, были загружены санатории, а также организована реабилитация медицинских сотрудников, переболевших коронавирусом. Однако на получение санаторных сертификатов было подано большое количество заявок, что стало неожиданным. Кроме того, не все сотрудники смогли воспользоваться возможностью отдохнуть.