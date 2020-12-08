В Башкирии выявлено 147 новых случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии выявлено 147 новых случаев заболевания коронавирусом

Вчера, 12:14Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 8 декабря, прошло оперативное совещание в администрации Уфы. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина доложила об эпидемиолгической обстановке в столице республики.

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 147 новых случаев заболевания. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 15 412 человек. Галина Пермина отметила, что в республике наблюдается некоторая стабилизация эпидемиологической обстановки.

В Уфе, по её словам, за три недели наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и пневмонией. По состоянию на сегодняшний день в столице Башкирии ещё 30 жителей заболели коронавирусом. С марта выявлено 5 337 случаев.

Галина Пермина также добавила, что работодатели активизировали работу по вакцинации сотрудников от гриппа. По городу привито 46,7% человек, что является недостаточным.

Вчера, 7 декабря, школьники вышли на очное обучение. И.о. главы администрации Уфы Рустем Газизов поручил проверить соблюдение мер безопасности в школах, особенно входы, где возможно столпотворение учеников.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
вирусБашкирияУфаболезнь
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы