В Башкирии выявлено 147 новых случаев заболевания коронавирусом

Сегодня, 8 декабря, прошло оперативное совещание в администрации Уфы. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина доложила об эпидемиолгической обстановке в столице республики.

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 147 новых случаев заболевания. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 15 412 человек. Галина Пермина отметила, что в республике наблюдается некоторая стабилизация эпидемиологической обстановки. В Уфе, по её словам, за три недели наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и пневмонией. По состоянию на сегодняшний день в столице Башкирии ещё 30 жителей заболели коронавирусом. С марта выявлено 5 337 случаев. Галина Пермина также добавила, что работодатели активизировали работу по вакцинации сотрудников от гриппа. По городу привито 46,7% человек, что является недостаточным. Вчера, 7 декабря, школьники вышли на очное обучение. И.о. главы администрации Уфы Рустем Газизов поручил проверить соблюдение мер безопасности в школах, особенно входы, где возможно столпотворение учеников.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter