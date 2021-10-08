В Башкирии четвертый день подряд фиксируется антирекорд по коронавирусу

Оперштаб опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в республике. Так, за последние сутки инфекция подтвердилась у 615 человек, а еще 32 пациента скончались. Важно, что по информации на 7 октября данные показатели составляли 576 и 30 человек соответственно.