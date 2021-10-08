В Башкирии четвертый день подряд фиксируется антирекорд по коронавирусу

Оперштаб опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в республике. Так, за последние сутки инфекция подтвердилась у 615 человек, а еще 32 пациента скончались. Важно, что по информации на 7 октября данные показатели составляли 576 и 30 человек соответственно.
Отмечается, что всего с начала пандемии заразились уже более 71 тысячи жителей региона, а скончались 1,8 тысячи пациентов, из которых 1,5 тысячи — граждане старше 60 лет.
На данный момент от COVID-19 амбулаторно лечатся 6 244 человека, а в ковид-госпиталях находятся 986 пациентов, из которых 50 — в тяжелом состоянии, а 17 — подключены к аппаратам ИВЛ.
Ранее мы писали, что обращение главврачей о введении самоизоляции для пожилых было передано главе Башкирии. Так, данный вопрос будет рассматриваться на следующем заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирсной инфекции.