В Башкирии четвертый день подряд фиксируется антирекорд по коронавирусу

В Башкирии четвертый день подряд фиксируется антирекорд по коронавирусу
В Башкирии четвертый день подряд фиксируется антирекорд по коронавирусу
Вчера, 16:24Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
На данный момент в тяжелом состоянии находятся 50 пациентов, также 17 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Оперштаб опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в республике. Так, за последние сутки инфекция подтвердилась у 615 человек, а еще 32 пациента скончались. Важно, что по информации на 7 октября данные показатели составляли 576 и 30 человек соответственно.

Отмечается, что всего с начала пандемии заразились уже более 71 тысячи жителей региона, а скончались 1,8 тысячи пациентов, из которых 1,5 тысячи — граждане старше 60 лет.

На данный момент от COVID-19 амбулаторно лечатся 6 244 человека, а в ковид-госпиталях находятся 986 пациентов, из которых 50 — в тяжелом состоянии, а 17 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее мы писали, что обращение главврачей о введении самоизоляции для пожилых было передано главе Башкирии. Так, данный вопрос будет рассматриваться на следующем заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирсной инфекции.

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