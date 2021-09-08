Государство выделит 2 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Из этих средств 223 миллиона рублей направят на создание ПЦР-центров в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Самаре и Омске, сообщает RT.
В кабинете министров сообщили, что часть средств поступит на создание комплекса, состоящего из 4 лабораторий. Последние предназначены для разработок в области биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.
Помимо этого будут проводится исследования изменчивости возбудителей коронавируса-2019 и иных новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой. Также будут усиливаться подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.