Государство выделит 2 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Помимо этого будут проводится исследования изменчивости возбудителей коронавируса-2019 и иных новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой. Также будут усиливаться подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.