Государство выделит 2 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Государство выделит 2 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Государство выделит 2 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Сегодня, 02:22
Коронавирус COVID-19
Фото: pxhere.com
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 миллиардов рублей на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Из этих средств 223 миллиона рублей направят на создание ПЦР-центров в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Самаре и Омске, сообщает RT.

В кабинете министров сообщили, что часть средств поступит на создание комплекса, состоящего из 4 лабораторий. Последние предназначены для разработок в области биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.

Помимо этого будут проводится исследования изменчивости возбудителей коронавируса-2019 и иных новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой. Также будут усиливаться подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.

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