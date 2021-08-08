В районе Башкирии ограничили плановую медпомощь в связи с ростом зараженных ковидом

Накануне, на базе Белорецкой ЦРБ снова начал работать еще один ковидный госпиталь из-за большого наплыва зараженных коронавирусом пациентов. Об этом в соцсетях сообщил глава района Андрей Иванюта.

По его словам, возобновить работу специализированного ковидного стационара, базировавшегося в травматологическом корпусе решено в связи с тем, что местная инфекционная больница заполнена практически полностью. Эпидемиологическая ситуация в Белорецком районе, по словам Иванюты, сопоставима с той, которая была летом прошлого года. По официальным данным, сейчас в районе госпитализированы в инфекционную больницу 124 человека, при этом 360 проходят лечение от коронавируса амбулаторно. – Для нековидных больных это значит, что плановую медицинскую помощь, в том числе оперативную, вновь придется ограничить, – уточнил глава района. Андрей Иванюта попутно обратил внимание земляков на то, что уровень вакцинации в районе является однми из самых низких по Башкирии. На основании этого врачи прогнозируют там рост заболеваемости ковидом. В целом по Башкирии по данным на конец недели первым компонентом вакцины привиты почти 983 тысячи человек, а полный курс вакцинации прошли более 753 тысяч человек. Для появления коллективного иммунитета необходимо привить обоими компонентами вакцины 1,9 млн человек.

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