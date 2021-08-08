«Стали меньше умирать»: Хабиров рассказал Путину о ситуации с ковидом и смертностью

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе его недавнего визита в Башкирию Радий Хабиров отчитался перед главой государства о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции и ходе вакцинации от этого недуга.

- Мы поставили себе задачу – выбраться из этой истории еще более модернизированными, несмотря на пандемию, - так Радий Хабиров охарактеризовал состояние здравоохранения, , уточнив, что большую помощь региональная медицина получила от федерального центра. Отдельно был сделан акцент на строительстве двух инфекционных госпиталей – под Уфой и в Стерлитамаке, принявших на себя лечение почти трети ковидных пациентов. Радий Хабиров подчеркнул, что вакцинация набрала темп, и уже скоро число вакцинированных жителей Башкирии доберется до миллионной отметки. Чтобы достичь уровня коллективного иммунитета, необходимо привить обоими компонентами вакцины от ковида 1,9 млн жителей Башкирии. Радий Хабиров сообщил также главе региона, что в Башкирии наметилось снижение уровня общей смертности, начиная с конца апреля – начала мая. - Прошлый год был тяжёлый, и вот теперь мы это фиксируем, - уточнил глава Башкирии. - Начали меньше умирать - и в целом, и от пневмоний, от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний. Уточним, что на сайте Башстата самая свежая статистика на демографическую тему опубликована 3 августа, она касается данных за первые пять месяцев 2021 года. Если сопоставить эти цифры с аналогичными за прошлый год, то в Башкирии за январь-май текущего года скончалось на 2717 человек больше, среди них основную часть – 2388 человек – составляют люди пенсионного возраста, которые больше всего подвержены риску осложнений при коронавирусе. По данным минздрава РБ, от ковида за все время пандемии умерли 665 человек в возрасте старше 60 лет. Информации об уровне смертности в Башкирии за летний период, о котором главным образом говорит Радий Хабиров, на сайте Башстата найти не удалось.

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