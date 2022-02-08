В Уфе заболели ковидом 270 коммунальных сотрудников

При этом на работу только за прошлый месяц было принято 106 коммунальных работников.

В Уфе коронавирусом заразились 270 сотрудников в коммунальной сфере. Об этом сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов. Также чиновник отметил, что после повышения зарплат сотрудникам за январь было принято 106 человек. Только за прошлую неделю трудоустроились 27 новых коммунальных работников. Ранее мы писали о том, что администрация города выделит 263 миллиона рублей на повышение заработных плат сотрудникам коммунальной сферы. При этом сообщалось, что с начала февраля заработная плата сотрудников будет доходить до 40-60 тысяч рублей в месяц при переработках.

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