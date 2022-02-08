В одном из городов Башкирии более 22 тысяч школьников перевели на домашнее обучение

В одном из городов Башкирии более 22 тысяч школьников перевели на домашнее обучение
В одном из городов Башкирии более 22 тысяч школьников перевели на домашнее обучение
Сегодня, 11:58Коронавирус COVID-19Анастасия ДенисенкоФото: 1MI
При этом в Уфе 15 школ уже вернулись к привычному режиму обучения, а мэр Греков заявил, что эпидемиологическая ситуация меняется в положительную сторону.

В Стерлитамаке 22 тысячи учеников перевели на домашнее обучение - это 13 школ и 343 класса в разных школах. Об этом сообщили сегодня, 8 февраля на оперативном совещании города.

Известно, что болеют коронавирусом 169 учителей 182 сотрудников и воспитателей детских садов.

Также сообщается, что в Стерлитамак поступила вакцина "Спутник-М" для детей от 12 до 16 лет. Ранее мы писали о том, что всего в Башкирию поставили 2,8 тысячи доз вакцин.

Интересен тот факт, что в Уфе к привычному режиму обучения вернулись уже 15 школ. По словам мэра города Сергея Грекова, эпидемиологическая ситуация стала меняться в лучшую сторону, поэтому нет никакой необходимости учиться в онлайн-режиме.

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