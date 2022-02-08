В минздраве Башкирии рассказали сколько длится инкубационный период при «омикроне»

Так как у «омикрона» контагиозность значительно ниже, то и инкубационный период сократился практически в два раза. Известно, что и само распространение происходит в четыре раза быстрее.

В Минздраве Башкирии сообщили о том, чем отличается инкубационный период при «омикроне» отличается от других штаммов. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Ирина Кононова. Чиновница объяснила, что у «омикрона» повышенная контагиозность, что означает высокий риск заражения при контакте с заболевшим человеком. Известно, что распространение происходит в четыре раза быстрее, чем у других штаммов. Конанова подчеркнула, что здесь важную роль играет время, на протяжении которого здоровый человек может контактировать с больным. - Речь идет о часах контакта между человеком в период его наиболее высокой заразностью и окружающими. Если в семье один заболел, будут болеть все, - сообщила чиновница. Если раньше инкубационный период проходил от 2 до 11 дней, то сейчас это время существенно сократилось - от 1 до 3-5 дней. Ранее сообщалось, что в республике обнаружили еще более заразный подвид штамма «Омикрон BA.2». Из-за «Омикрона» в регионе уже начался взрывной рост заражения инфекцией, а теперь врачи говорят о том, что скорость распространения станет еще выше. Представители ВОЗ говорят о том, что этот подвид на данный момент доминирует на Филиппинах, в Непале, Катаре, Индии и Дании.

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