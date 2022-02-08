В Минздраве Башкирии рассказали, нужен ли детям повторный ПЦР-тест после COVID-19

Ранее вышел соответствующий приказ о том, что делать повторный ПЦР-тест детям не обязательно. Замминистра здравоохранения Башкирии рассказала, что это значит.

Заместитель здравоохранения Ирина Коновалова рассказала о том, в каких случаях необходимо делать повторный ПЦР-тест у детей. По словам чиновницы, делать это нужно в том случае, если продолжительное время ребенок испытывает симптомы коронавируса уже после лечения. - Повторный ПЦР-тест не нужен, если есть полное клиническое выздоровление. Если же врач сомневается, ковид это или иная инфекция, то повторный тест необходимо сделать. В том случае, если коронавирус вновь подтвержден, врач должен менять тактику лечения, - сообщила Коновалова. Также замминистра подчеркнула, что если после перенесенного коронавируса ребенок чувствует себя хорошо, то он уже не является переносчиком инфекции. Ранее в Стерлитамаке около 22 тысяч школьников перевели на домашнее обучение. Известно, что на данный момент в городе болеют коронавирусом 169 учителей 182 сотрудников и воспитателей детских садов. Несмотря на тяжелую эпидситуацию в Стерлитамаке, в Уфе наоборот, 15 школ перевели на привычный режим обучения.

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