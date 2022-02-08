Минздрав Башкирии озвучил новые факты об «Омикроне»

Минздрав Башкирии озвучил новые факты об «Омикроне»
Минздрав Башкирии озвучил новые факты об «Омикроне»
Сегодня, 18:19Коронавирус COVID-19Анастасия ДенисенкоФото: 1MI
Новый штамм стал гораздо заразнее, а инкубационный период существенно сократился.

Минздрав Башкирии на своем еженедельном брифинге озвучил новые факты о штамме «омикрон». Как сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова, этот штамм гораздо опаснее обычного гриппа и может распространяться до четырех раз быстрее остальных подвидов ковида.

Она уточнила, что если, к примеру, в одном помещении будут находиться 10 человек, то все эти же 10 человек будут болеть. Важно также учитывать часы контакта с зараженным человеком.

Также у штамма сократился инкубационный период, теперь он протекает от одного до 3-5 дней. Благодаря этому в Башкирии сократили длительность самоизоляции до семи дней и закрывать больничный лист без повторного ПЦР-теста на коронавирус.

Ранее мы писали о том, что ковид, скорее всего, будет продолжать видоизменяться и мутировать, что в конечном итоге сделает его еще более заразным. Специалисты Роспотребнадзора уже подтвердили эту информацию.

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