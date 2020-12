В Башкирии ещё два человека скончались от коронавируса

Портал «Стопкоронавирус.рф» опубликовал статистику по заболевшим Covid-19. По данным сайта, в Башкирии подтверждено ещё два летальных случая.

На сегодняшний день скончались 456 россиян. Большинство смертельных случаев зафиксировано в Москве (76), Московской области (31) и Санкт-Петербурге (31). По данным «Стопкоронавирус.рф», в Башкирии погибли два человека от коронавируса. За сутки в России заболели Covid-19 28142 пациента, из которых в республике — 144. С начала пандемии диагноз подтвержден у 15 265 жителей Башкирии. Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве РБ исполняющая обязанности министра здравоохранения Динара Еникеева сообщила, что 48% от общего числа заболевших — люди от 26 до 50 лет. Еще 22,3% зараженных — жители республики от 51 года до 60 лет.

