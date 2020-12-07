В Башкирии ещё два человека скончались от коронавируса

Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве РБ исполняющая обязанности министра здравоохранения Динара Еникеева сообщила, что 48% от общего числа заболевших — люди от 26 до 50 лет. Еще 22,3% зараженных — жители республики от 51 года до 60 лет.