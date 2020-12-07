Стали известны районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

По шесть случаев зарегистрировано в Татышлинском и Бижбулякском районах. В Стерлитамаке, Бирском и Чишминском районах подтвердилось по четыре ковид-пациента. Мишкинский, Балтачевский и Куюргазинский районы сообщили о трех заболевших. В Мелеузовском, Стерлитамакском и Белорецком районах зафиксировано по два случая заболевания коронавирусом.