Стали известны районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Стали известны районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Вчера, 16:04Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Минздрав Башкирии опубликовал данный по ковид-пациентам в районах республики. 144 заболевших зарегистрированы в 21 муниципалитете.

В Туймазинском районе Башкирии подтверждено сразу 34 случая. Следом идёт Уфа, где 30 человек заболели коронавирусом. Белебеевский район предоставил данные о 17 инфицированных. В городе Октябрьский Covid-19 выявлен у десяти жителей, в Бакалинском районе — у девяти.

По шесть случаев зарегистрировано в Татышлинском и Бижбулякском районах. В Стерлитамаке, Бирском и Чишминском районах подтвердилось по четыре ковид-пациента. Мишкинский, Балтачевский и Куюргазинский районы сообщили о трех заболевших. В Мелеузовском, Стерлитамакском и Белорецком районах зафиксировано по два случая заболевания коронавирусом.

В Ишимбайском, Алешеевском, Кугарчинском, Миякинском и Федоровском районах — по одному пациенту.

Напомним, сегодня стало известно о двух погибших от Covid-19. Жертвами вируса стали 80-летний мужчина и 68-летняя уфимка. У обоих были диагностированы сопутствующие коронавирусу заболевания.

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