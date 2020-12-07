Радий Хабиров — о ковид-госпитале в Стерлитамаке: «Наш проект оказался удачным»

Радий Хабиров — о ковид-госпитале в Стерлитамаке: «Наш проект оказался удачным»

Вчера, 18:00Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: Радий Хабиров // ВКонтакте
За 50 дней в Стерлитамаке построили новый инфекционный центр. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об удачном проекте республики, который позаимствовали другие города России.

Строительство началось 10 октября и, как рассказывает Хабиров, уже готово к приёму пациентов. 74 боксированные палаты появились на территории в 15 тысяч квадратных метров. Госпиталь вмещает в себя 312 пациентов с коронавирусом. Ковид-госпиталь оснащен 36 аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом и рентген-комплексом. По словам главы Башкирии, теперь республика готова «к самому неблагоприятному сценарию развития пандемии.

Наш проект ковид-госпиталя оказался настолько удачным, что теперь по нему строят такие же клиники еще в нескольких регионах России. Дело не только в эстетике цветка курая — и в функциональном плане такая форма оказалась очень удобной, рассказывает Радий Хабиров.

Теперь башкирский курай можно увидеть с высоты птичьего полёта в разных частях страны.

Напомним, ранее в Челябинске появился ковидный центр про республиканскому проекту. В целом 10 регионов страны заинтересовались опытом Башкирии в строительстве аналогичного госпиталя.

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