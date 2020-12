За 50 дней в Стерлитамаке построили новый инфекционный центр. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об удачном проекте республики, который позаимствовали другие города России.

Строительство началось 10 октября и, как рассказывает Хабиров, уже готово к приёму пациентов. 74 боксированные палаты появились на территории в 15 тысяч квадратных метров. Госпиталь вмещает в себя 312 пациентов с коронавирусом. Ковид-госпиталь оснащен 36 аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом и рентген-комплексом. По словам главы Башкирии, теперь республика готова «к самому неблагоприятному сценарию развития пандемии. Наш проект ковид-госпиталя оказался настолько удачным, что теперь по нему строят такие же клиники еще в нескольких регионах России. Дело не только в эстетике цветка курая — и в функциональном плане такая форма оказалась очень удобной, рассказывает Радий Хабиров. Теперь башкирский курай можно увидеть с высоты птичьего полёта в разных частях страны. Напомним, ранее в Челябинске появился ковидный центр про республиканскому проекту. В целом 10 регионов страны заинтересовались опытом Башкирии в строительстве аналогичного госпиталя.

