Наш проект ковид-госпиталя оказался настолько удачным, что теперь по нему строят такие же клиники еще в нескольких регионах России. Дело не только в эстетике цветка курая — и в функциональном плане такая форма оказалась очень удобной, рассказывает Радий Хабиров.