Минздрав Башкирии раскрыл подробности о двух жертвах коронавируса

Республиканское министерство здравоохранения опубликовало данные о погибших от коронавируса. За минувшие сутки подтверждено сразу два летальных исхода.

Жертвой Covid-19 стал 80-летний житель города Гусь-Хрустальный Владимирской области. У мужчины также были сопутствующие заболевания: желчекаменная болезнь, острый калькулезный холецистит, гипертоническая болезнь вторая стадия. Вторая погибшая - 68-летняя уфимка. Помимо коронавиуса женщина болела сахарным диабетом второго типа, гипоксической ишемической энцефалопатией. Напомним, с начала пандемии в Башкирии скончалось 92 человека. Общее число заболевших достигло 15265. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 144 человек.

