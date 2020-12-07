Минздрав Башкирии раскрыл подробности о двух жертвах коронавируса

Минздрав Башкирии раскрыл подробности о двух жертвах коронавируса

Вчера, 15:10Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Республиканское министерство здравоохранения опубликовало данные о погибших от коронавируса. За минувшие сутки подтверждено сразу два летальных исхода.

Жертвой Covid-19 стал 80-летний житель города Гусь-Хрустальный Владимирской области. У мужчины также были сопутствующие заболевания: желчекаменная болезнь, острый калькулезный холецистит, гипертоническая болезнь вторая стадия.

Вторая погибшая - 68-летняя уфимка. Помимо коронавиуса женщина болела сахарным диабетом второго типа, гипоксической ишемической энцефалопатией.

Напомним, с начала пандемии в Башкирии скончалось 92 человека. Общее число заболевших достигло 15265. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 144 человек.

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