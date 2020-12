Кремль опроверг информацию об ограничении передвижений по стране из-за Covid-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко об ограничении передвижения между субъектами страны, сообщает ТАСС.

Напомним, по мнению Мурашко, данные меры ограничат распространение коронавируса. Однако Дмитрий Песков считает, что меры по противодействию новому вирусу позволяют не вводить дополнительных ограничений, таких как запрет на передвижение физических лиц между регионами России. Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия [пандемии] и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости, отметил Песков. Он также добавил, что у глав регионов есть особые полномочия для борьбы с коронавирусом, которые они могут использовать в соответствии с правительственной комиссией. Напомним, в Башкирии наблюдается ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией. Несмотря на это власти республики приняли решение вернуть школьников на очное обучение, но при этом родители сами вправе решать, как будет получать знания ребёнок. Так, порядка 750 учеников остались на «дистанционке».

