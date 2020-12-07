Кремль опроверг информацию об ограничении передвижений по стране из-за Covid-19

Напомним, в Башкирии наблюдается ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией. Несмотря на это власти республики приняли решение вернуть школьников на очное обучение, но при этом родители сами вправе решать, как будет получать знания ребёнок. Так, порядка 750 учеников остались на «дистанционке».