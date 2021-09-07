В Минздраве Башкирии объяснили, почему люди заражаются COVID-19 после вакцинации

В Минздраве Башкирии объяснили, почему люди заражаются COVID-19 после вакцинации
В Минздраве Башкирии объяснили, почему люди заражаются COVID-19 после вакцинации
Вчера, 19:32Коронавирус COVID-19Александра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Эффективность вакцины «Спутника V» составляет 91,7%, то есть существует вероятность, что один человек из 12 привитых может заболеть коронавирусом. Об этом сообщила сегодня, 7 сентября, замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова в ходе брифинга.

Кононова объяснила, что антитела начинают появляться с 21 дня после введения первой дозы вакцины, а максимальное количество антител вырабатывается на 42 день после первой прививки. Если сразу после вакцинации человек контактирует с заболевшим и не соблюдает меры предосторожности, то он может заразиться.

Инкубационный период, когда вирус попадает в организм человека после контакта с инфицированным, но не вызывает никаких симптомов, длится от двух до 15 дней, в среднем это 7-10 дней.

Как отметила замминистра, важно понимать, что прививка помогает организму быстро вырабатывать антитела, поэтому если человек заражается после прививки, то и выздоравливает он намного быстрее, поскольку в его организме остается клеточная память. Кроме того, у вакцинированных болезнь протекает в лёгкой форме, добавила Кононова. В среднем люди болеют от 11 до 15 дней.

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