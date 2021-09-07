В Башкирии по поручению Татьяны Голиковой должны вакцинировать не менее 80% населения

В Башкирии по поручению Татьяны Голиковой должны вакцинировать не менее 80% населения
В Башкирии по поручению Татьяны Голиковой должны вакцинировать не менее 80% населения
Вчера, 09:11Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В Правительстве России считают, что так будет достигнут коллективный иммунитет.

Радий Хабиров рассказал о поручении зампреда Правительства России Татьяны Голиковой. Так, в Башкирии процент вакцинированного взрослого населения должен составлять не менее 80%. В Правительстве России отметили, что так будет достигнут коллективный иммунитет.

— «Мы с вами не дотягивали 60% до 1 октября, а тут 80%», — прокомментировал ситуацию глава региона на оперативном совещании.

Напомним, что по данным оперштаба на данный момент первым компонентом вакцины привились 1,9 миллиона человек, а полностью завершили вакцинацию — 1,04 миллиона человек. С данными показателями республика находится на 14 месте по темпам вакцинации.

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