В Башкирии по поручению Татьяны Голиковой должны вакцинировать не менее 80% населения

Радий Хабиров рассказал о поручении зампреда Правительства России Татьяны Голиковой. Так, в Башкирии процент вакцинированного взрослого населения должен составлять не менее 80%. В Правительстве России отметили, что так будет достигнут коллективный иммунитет.
— «Мы с вами не дотягивали 60% до 1 октября, а тут 80%», — прокомментировал ситуацию глава региона на оперативном совещании.
Напомним, что по данным оперштаба на данный момент первым компонентом вакцины привились 1,9 миллиона человек, а полностью завершили вакцинацию — 1,04 миллиона человек. С данными показателями республика находится на 14 месте по темпам вакцинации.