В Уфе к сентябрю привьются сто процентов населения

В Уфе к сентябрю привьются сто процентов населения
В Уфе к сентябрю привьются сто процентов населения
Вчера, 08:36Коронавирус COVID-19Анастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Предварительные данные по темпам вакцинации жителей столицы были озвучены на оперативном совещании.

В ходе оперативного совещания с главой города сегодня, 7 июля, был озвучен темп вакцинации среди жителей республики.

По данным, озвученным управляющим делами Администрации Уфы Альфиры Бакиевой, более 588 тысяч человек подлежат вакцинации. Всего ежедневно прививается около 7 тысяч человек.

- Отмечается небольшой спад вакцинации в выходные и подъем в рабочие дни. Если такие темпы сохранятся, то полностью население республики вакцинируется к сентябрю, - сообщила Бакиева.

Был отмечен более низкий темп вакцинации среди работников образовательных учреждений, госслужащих в некоторых районах города и крупных предприятиях.

Накануне в ходе оперативки в Правительстве министр здравоохранения Башкирии рассказал о ситуации с вакцинацией в республике.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы