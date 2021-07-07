В Уфе к сентябрю привьются сто процентов населения

В ходе оперативного совещания с главой города сегодня, 7 июля, был озвучен темп вакцинации среди жителей республики.
По данным, озвученным управляющим делами Администрации Уфы Альфиры Бакиевой, более 588 тысяч человек подлежат вакцинации. Всего ежедневно прививается около 7 тысяч человек.
- Отмечается небольшой спад вакцинации в выходные и подъем в рабочие дни. Если такие темпы сохранятся, то полностью население республики вакцинируется к сентябрю, - сообщила Бакиева.
Был отмечен более низкий темп вакцинации среди работников образовательных учреждений, госслужащих в некоторых районах города и крупных предприятиях.
Накануне в ходе оперативки в Правительстве министр здравоохранения Башкирии рассказал о ситуации с вакцинацией в республике.