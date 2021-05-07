В Уфе обнаружили очаг коронавирусной инфекции среди студентов из Индии

В Уфе обнаружили очаг коронавирусной инфекции среди студентов из Индии
В Уфе обнаружили очаг коронавирусной инфекции среди студентов из Индии
Сегодня, 16:46Коронавирус COVID-19Александра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Уфе выявили очаг коронавирусной инфекции среди студентов из Индии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора по республике Анна Казак на оперативном совещании в правительстве.

Она отметила, что очаг инфекции был найден при совместной проверке Роспотребнадзора и БГМУ. Студенты, у которых подтвердился COVID-19, недавно приехали в Уфу.

«Сейчас ситуация на контроле. Все праздники мы работаем с этим, с контактными. Уже из 20 человек 11 выписаны, 9 госпитализированы с легкой и средней формой заболевания», – добавила руководитель ведомства.

Также были проведены все противоэпидемические мероприятия в местах проживания этих студентов и с теми, кто пребывал в университете вместе с этими учащимися и контактировал с ними.

Казак подчеркнула, что в Индии началась третья волна коронавируса. По ее словам, за минувшие сутки в стране зафиксировано примерно 20 млн случаев заражения COVID-19.

Напомним, Радий Хабиров провел внеплановое совещание с Правительством, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом в преддверии праздничных мероприятий.

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