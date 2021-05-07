В Уфе обнаружили очаг коронавирусной инфекции среди студентов из Индии

Она отметила, что очаг инфекции был найден при совместной проверке Роспотребнадзора и БГМУ. Студенты, у которых подтвердился COVID-19, недавно приехали в Уфу.
«Сейчас ситуация на контроле. Все праздники мы работаем с этим, с контактными. Уже из 20 человек 11 выписаны, 9 госпитализированы с легкой и средней формой заболевания», – добавила руководитель ведомства.
Также были проведены все противоэпидемические мероприятия в местах проживания этих студентов и с теми, кто пребывал в университете вместе с этими учащимися и контактировал с ними.
Казак подчеркнула, что в Индии началась третья волна коронавируса. По ее словам, за минувшие сутки в стране зафиксировано примерно 20 млн случаев заражения COVID-19.
Напомним, Радий Хабиров провел внеплановое совещание с Правительством, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом в преддверии праздничных мероприятий.