В Башкирии выявлен случай заражения британским штаммом коронавирусной инфекции

Анна Казак начала свое сообщение с того, что превышение суточного прироста заболеваемости составило более 50% в 5 регионах России. «Ситуация находится на грани опасности роста заболеваемости». Она также подчеркнула необходимость соблюдения противоэпидемиологических мер. «В республике ситуация стабильная, но требует внимания. Республика находится на 82 месте по показателю заболеваемости по России и это хороший показатель» – отметила глава ведомства