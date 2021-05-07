В Башкирии выявлен случай заражения британским штаммом коронавирусной инфекции

Анна Казак начала свое сообщение с того, что превышение суточного прироста заболеваемости составило более 50% в 5 регионах России. «Ситуация находится на грани опасности роста заболеваемости». Она также подчеркнула необходимость соблюдения противоэпидемиологических мер. «В республике ситуация стабильная, но требует внимания. Республика находится на 82 месте по показателю заболеваемости по России и это хороший показатель» – отметила глава ведомства
«Мы отправили 48 проб на исследование. Да, у нас выявлен британский штамм. Отрабатываются все контактные. Часть пациентов, которые находились в тяжелом состоянии, уже выздоровели», — привела данные глава Роспотребнадзоа Башкирии
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в Башкирии выявлено 36 042 случаев заражения COVID-19. За последние сутки +92. Новых смертей не зарегистрировано.