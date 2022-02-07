Власти Башкирии заявили об улучшении ситуации с очередями в поликлиниках

Ранее мы рассказывали на небывалые очереди в поликлиниках, которые выстраивались прямо на улице. уфимцы ждали прием у врача по несколько часов, а те, кому повезло стоять на улице, бегали отогреваться в ближайший торговый центр. Для того, чтобы усилить амбулаторное звено на помощь к врачам вышли студенты-медики, а график работы у врачей увеличился на несколько часов.