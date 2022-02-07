Власти Башкирии заявили об улучшении ситуации с очередями в поликлиниках

Власти Башкирии заявили об улучшении ситуации с очередями в поликлиниках
Власти Башкирии заявили об улучшении ситуации с очередями в поликлиниках
Сегодня, 13:27Коронавирус COVID-19Анастасия ДенисенкоФото: 1MI
По словам министра здравоохранении республики Максима Забелина, обстановка в поликлиниках стала гораздо лучше, чем неделю назад.

На оперативном совещании республики Забелин сообщил, что на сегодняшний день больших очередей в поликлиниках не наблюдается. Врачи продолжают работать в усиленном режиме - прием пациентов осуществляется с 7:30 до 22:00.

- Утром в понедельник пациентов больше, чем в субботу и воскресенье. Но таких больших очередей больше нет, - подчеркнул министр.

При этом власти не стали скрывать большое количеств обращений по поиску результатов ПЦР-тестов. Жители жалуются, что им приходится ждать результата ПЦР несколько дней.

Ранее мы рассказывали на небывалые очереди в поликлиниках, которые выстраивались прямо на улице. уфимцы ждали прием у врача по несколько часов, а те, кому повезло стоять на улице, бегали отогреваться в ближайший торговый центр. Для того, чтобы усилить амбулаторное звено на помощь к врачам вышли студенты-медики, а график работы у врачей увеличился на несколько часов.

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