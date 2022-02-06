Власти Башкирии озвучили пять симптомов «Омикрона» у детей

Признаки заболевания у детей различной возрастной категории отличается, из-за количества рецепторов, через которые вирус попадает в организм. Важно вовремя начать лечения от коронавируса детей в возрасте от 2 до 5 лет, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

В Башкирии были озвучили основные симптомы штамма коронавируса «Омикрон» у детей. Как отмечает пресс-служба администрации Уфы, признаки заболевания у детей зависят от их возрастной категории, так как количество рецепторов у детей разных возрастов — отличается. Так, симптомы нового штамма у детей от 0 до 5 лет: боли в желудке, тошнота, понос, рвота и температура. Известно, что это связано с тем, что вирус размножается в основном в желудочно-кишечном тракте, проникая через слизистые. Далее, у детей старше 12 лет поражается уже респираторный тракт, следовательно, частые признаки: боль в горле, осиплость, кашель, насморк, кроме того, может появляться конъюнктивит. Как сообщает пресс-служба мэрии, обычно при заболевании «Омикроном» дети сталкиваются с насморком, осиплостью голоса, расстройством стула, головной болью. — Если вы наблюдаете такие симптомы у ребенка, то 99%, что у него будет коронавирусная инфекция, — пишет пресс-служба администрации Уфы. Отмечается, лечение детей в возрасте от 2 до 5 лет особенно важно начать вовремя, так как у них новый штамм COVID-19 может вызвать развитие бронхита, воспаление мелких бронхов, в таком случае появляется отдышка и нарушение дыхания. Напомним, что в Башкирии началась прививочная кампания детей от 12 до 17 лет. Так, всего в Башкирии имеется 2880 доз детской вакцины «Спутник-М», из которых 540 доз - выделены на Уфу. По данным на 3 февраля от COVID-19 было привито более 400 детей. Однако, когда прибудет следующая партия препарата на данный момент - неизвестно. Тем временем замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин заявил, что привиться успеют «только разумные».

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