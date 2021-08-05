За минувшие сутки от COVID-19 скончалось девять жителей Башкирии

За минувшие сутки от COVID-19 скончалось девять жителей Башкирии
За минувшие сутки от COVID-19 скончалось девять жителей Башкирии
Вчера, 12:10Коронавирус COVID-19Александра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В республике за последние сутки выявили 259 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, в Башкирии с начала пандемии коронавирусом заболели 49 544 человека.

Общее число выздоровевших составляет 45 521 человек, в том числе 224 выписались из больниц за прошедшие сутки. Также стало известно о числе умерших от COVID-19. За последний день девять пациентов скончались.

Вакцинировались от коронавируса первым компонентом 972 059 человек, а обе дозы получили 736 861 человек.

Напомним, на брифинге по коронавирусу замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова отметила рост количества заболевших коронавирусом детей. По её словам, в больницах республики от заболевания лечатся более 100 детей. Также уже не первый раз в местных детских лагерях обнаруживают инфицированных отдыхающих детей. В лагере «Чайка» в Стерлитамакском районе заболели сразу 45 детей и один сотрудник. Следком Башкирии возбудил уголовное дело. Оказалось, что руководство не обеспечивало соблюдение санитарных норм.

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