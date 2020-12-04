В Башкирии у 408 человек подтвердилась внебольничная пневмония

В Башкирии у 408 человек подтвердилась внебольничная пневмония

Вчера, 14:36Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Минздрав Башкирии опубликовал новую сводку по заболевшим внебольничной пневмонией.

За сутки количество пациентов увеличилось на 408. При этом выздоровели 416 человек.

Также стала известна статистика ковид-пациентов на территории республики. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 14 833 человек. На сегодняшний день выявлено 144 новых случая. Выздоровели 12 287 пациентов, из которых 77 — за прошедшие сутки. В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся сразу 48 человек и 10 подключены к аппарату ИВЛ. Лечение в стационарах проходят 575 пациентов, амбулаторно — 1 884.

За весь период скончалось 87 человек. Сегодня стало известно об одном умершем.

Напомним, ранее власти Башкирии заявили о стабилизации ситуации с распространением коронавируса. В связи с этим было принято решение перевести всех школьников на очное обучение.

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