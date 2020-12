В Башкирии у 408 человек подтвердилась внебольничная пневмония

Минздрав Башкирии опубликовал новую сводку по заболевшим внебольничной пневмонией.

За сутки количество пациентов увеличилось на 408. При этом выздоровели 416 человек. Также стала известна статистика ковид-пациентов на территории республики. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 14 833 человек. На сегодняшний день выявлено 144 новых случая. Выздоровели 12 287 пациентов, из которых 77 — за прошедшие сутки. В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся сразу 48 человек и 10 подключены к аппарату ИВЛ. Лечение в стационарах проходят 575 пациентов, амбулаторно — 1 884. За весь период скончалось 87 человек. Сегодня стало известно об одном умершем. Напомним, ранее власти Башкирии заявили о стабилизации ситуации с распространением коронавируса. В связи с этим было принято решение перевести всех школьников на очное обучение.

