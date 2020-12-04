В Башкирии у 408 человек подтвердилась внебольничная пневмония

Также стала известна статистика ковид-пациентов на территории республики. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 14 833 человек. На сегодняшний день выявлено 144 новых случая. Выздоровели 12 287 пациентов, из которых 77 — за прошедшие сутки. В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся сразу 48 человек и 10 подключены к аппарату ИВЛ. Лечение в стационарах проходят 575 пациентов, амбулаторно — 1 884.