Власти Башкирии объяснили, как будут проходить массовые и спортивные мероприятия

Власти Башкирии объяснили, как будут проходить массовые и спортивные мероприятия
Власти Башкирии объяснили, как будут проходить массовые и спортивные мероприятия
Вчера, 18:15Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: hcsalavat.ru
Сокращено будет и количество зрителей на хоккейных и футбольных матчах.

Роспотребнадзор Башкирии рассказал, как в условиях новых ограничений будут проходить массовые и спортивные мероприятия. Об этом стало известно в ходе брифинга по теме изменений в указ о повышенной готовности и текущей эпидемиологической ситуации в Башкортостане.

Так, на всех мероприятиях не должно присутствовать более 500 человек. В Роспотребнадзоре сообщили и важную информацию для хоккейных и футбольных болельщиков. В частности, на матчи будут пускать 30% зрителей и только при предъявлении справок и сертификатов. Отмечает также и то, что проводиться спортивные мероприятия будут с соблюдением социальной дистанции.

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