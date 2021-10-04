В Башкирию поступит более 134 миллионов рублей на лекарства для больных COVID-19

В Башкирию поступит более 134 миллионов рублей на лекарства для больных COVID-19
В Башкирию поступит более 134 миллионов рублей на лекарства для больных COVID-19
Вчера, 19:57Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Стало известно, что Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Башкирию поступил 134,8 миллиона рублей на предоставление бесплатных лекарств больным COVID-19.

Известно, что в распоряжение указана общая сумма в более чем 5,1 миллиарда рублей.

Напомним, что глава Башкирии в начале прошлой недели поручил немедленно закупить лекарства для лечения коронавируса в Башкирии. В частности, он отметил, что есть некая договоренность с Минфином, согласно которой каждую неделю ведомство будет выделять по 50 млн рублей именно на антиковидные лекарства.

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