В Башкирию поступит более 134 миллионов рублей на лекарства для больных COVID-19

Стало известно, что Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Башкирию поступил 134,8 миллиона рублей на предоставление бесплатных лекарств больным COVID-19.
Известно, что в распоряжение указана общая сумма в более чем 5,1 миллиарда рублей.
Напомним, что глава Башкирии в начале прошлой недели поручил немедленно закупить лекарства для лечения коронавируса в Башкирии. В частности, он отметил, что есть некая договоренность с Минфином, согласно которой каждую неделю ведомство будет выделять по 50 млн рублей именно на антиковидные лекарства.