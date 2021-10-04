В Башкирию поступит более 134 миллионов рублей на лекарства для больных COVID-19

Напомним, что глава Башкирии в начале прошлой недели поручил немедленно закупить лекарства для лечения коронавируса в Башкирии. В частности, он отметил, что есть некая договоренность с Минфином, согласно которой каждую неделю ведомство будет выделять по 50 млн рублей именно на антиковидные лекарства.