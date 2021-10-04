В Башкирии в 550 школах зафиксирована коронавирусная инфекция

В Башкирии в 550 школах зафиксирована коронавирусная инфекция
В Башкирии в 550 школах зафиксирована коронавирусная инфекция
Вчера, 12:47Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Всего по данным на 1 октября на дистанционное обучение переведено 676 классов в 240 школах республики.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии руководитель Роспотребнадзора в Башкирии сообщила в скольких школах Башкирии обнаружена коронавирусная инфекция. Так, Анна Казак отметила, что после перевода 5-8 и 10 классов на дистанционное обучение показатели заболеваемости снизились, но несмотря на это инфекция обнаружена уже в 550 школах, что составляет 29,4% от всех школ республики.

— В 550 школах зафиксирована коронавирусная инфекция. По состоянию на 1 октября 240 школ, а это 676 классов по случаю заболевания COVID-19 переведены на карантин, — информирует Анна Казак.

В свою очередь министр образования Башкирии Айбулат Хажин отметил, что за последние три дня, в первые с момента начала учебного, года фиксируется отрицательная динамика по заболевшим COVID-19.

Напомним, что дистанционное обучение в Башкирии для школьников 5-8 и 10 классов начали вводить с 22 сентября. В начале онлайн формат был введен в 12 районах Башкирии, позже к ним присоединились города Кумертау и Уфа. Помимо этого, на «удаленку» частично было переведено и высшее учебное заведение — Башкирский государственный педагогический университет.

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