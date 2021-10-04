В Башкирии в 550 школах зафиксирована коронавирусная инфекция

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии руководитель Роспотребнадзора в Башкирии сообщила в скольких школах Башкирии обнаружена коронавирусная инфекция. Так, Анна Казак отметила, что после перевода 5-8 и 10 классов на дистанционное обучение показатели заболеваемости снизились, но несмотря на это инфекция обнаружена уже в 550 школах, что составляет 29,4% от всех школ республики.