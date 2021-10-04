В Башкирии коечный фонд в ковид-госпиталях занят на 92%

Напомним, что в Башкирии с 4 октября начинают действовать новые ограничения. Исходя из опубликованного указа, посещать некоторые заведения можно будет, только предъявив: действующий сертификат о вакцинации против COVID-19, справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе, отрицательный ПЦР тест. Однако для посещения театров, кинотеатров, концертов, дворцов культуры возможно будет только при предъявлении сертификата или справки о перенесенном заболевании. Другими словами, отрицательный ПЦР тест в данных учреждениях считаться не будет.