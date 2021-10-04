Минздрав Башкирии заявил, что в госпиталях от COVID-19 лечатся 200 детей

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин зявил, что дети тяжело переносят заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на брифинге по коронавирусной ситуации в регионе.
Так, было отмечено, что в регионе развернута реанимация для новорожденных, где на данный момент находятся 12 детей. Известно и то, что на стационарном лечении в ковид-госпиталях находятся 200 детей.
— К сожалению, дети не только болеют, но и есть смертельные исходы. Если раньше дети болели бессимптомно или в легкой форме, то сейчас ситуация поменялась. Вирус мутировал, на стационарном лечении находятся более 200 детей, среди них подавляющее большинство подростки, — заявил Максим Забелин
В связи с этим, министр отметил, что на данный момент заканчивается регистрация вакцины для подростков в возрасте от 12 лет и старше.
Ранее мы писали, что по данным руководителя Роспотребнадзора Башкирии, COVID-19 был обнаружен в 550 школах республики, а по состоянию на 1 октября 240 школ, а это 676 классов по случаю заболевания коронавирусом переведены на карантин. Между тем, министр образования Айбулат Хажин отмечает, что за последние три дня в Башкирии, впервые с начала учебного года, наблюдается отрицательная статистика по заболевшим ковидом среди школьников. Исходя из этого, в ведомстве не считают нужным переводить все школы региона на дистанционное обучение.