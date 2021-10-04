Минздрав Башкирии заявил, что в госпиталях от COVID-19 лечатся 200 детей

В регионе даже есть реанимация для новорожденных, где на данный момент находятся 12 детей.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин зявил, что дети тяжело переносят заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на брифинге по коронавирусной ситуации в регионе. Так, было отмечено, что в регионе развернута реанимация для новорожденных, где на данный момент находятся 12 детей. Известно и то, что на стационарном лечении в ковид-госпиталях находятся 200 детей. — К сожалению, дети не только болеют, но и есть смертельные исходы. Если раньше дети болели бессимптомно или в легкой форме, то сейчас ситуация поменялась. Вирус мутировал, на стационарном лечении находятся более 200 детей, среди них подавляющее большинство подростки, — заявил Максим Забелин В связи с этим, министр отметил, что на данный момент заканчивается регистрация вакцины для подростков в возрасте от 12 лет и старше. Ранее мы писали, что по данным руководителя Роспотребнадзора Башкирии, COVID-19 был обнаружен в 550 школах республики, а по состоянию на 1 октября 240 школ, а это 676 классов по случаю заболевания коронавирусом переведены на карантин. Между тем, министр образования Айбулат Хажин отмечает, что за последние три дня в Башкирии, впервые с начала учебного года, наблюдается отрицательная статистика по заболевшим ковидом среди школьников. Исходя из этого, в ведомстве не считают нужным переводить все школы региона на дистанционное обучение.

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