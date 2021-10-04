Минздрав Башкирии обвинил в низком уровне вакцинации лидеров мнений

Напомним, ранее глава Башкирии заявлял, что в регионе было вакцинировано только 50% населения, в то время как по поручению зампреда Правительства Татьяны Голиковой процент вакцинированного взрослого населения в республике должен составлять не менее 80%. В правительстве России считают, что только так можно будет достичь коллективного иммунитета.