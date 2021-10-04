Министр здравоохранения Башкирии объяснил рост заболеваемости COVID-19 в регионе

Так, Забелин считает, что виной всему три фактора. Первый – жители Башкирии вернулись из отпусков, где могли побывать как в других субъектах России, так и в других странах. Второй фактор – дачи, а именно то, что старшее поколение, которые уезжало в сады на летний период, также вернулось в республику. И наконец третий фактор – начало учебного года. Максим Забелин отмечает, что образовательные учреждения стали источником обмена микрофлоры, а дети - источником передачи коронавируса.