В трех больницах Уфы открыли инфекционные отделения для детей

В трех больницах Уфы открыли инфекционные отделения для детей
В трех больницах Уфы открыли инфекционные отделения для детей
Сегодня, 20:26Коронавирус COVID-19Анастасия ДенисенкоФото: 1MI
По словам министра здравоохранения, власти готовятся к ухудшению ситуации. Отделения будут открыты в инфекционном клиническом центре Уфимского районе, в ГДКБ № 17 и в Республиканской клинической инфекционной больнице.

В Уфе в трех больницах открыли инфекционные отделения для детей, об этом сообщили сегодня, 4 февраля на оперативном заседании штаба по борьбе с ковидом. Министр здравоохранения Максим Забелин также сообщил, что новые отделения откроются в трех больницах города.

Забелин подчеркнул, что власти республики готовятся к возможному ухудшению ситуации. Отделения будут открыты в инфекционном клиническом центре Уфимского районе, в ГДКБ № 17 и в Республиканской клинической инфекционной больнице.

Ранее мы писали о том, что в республике количество зараженных ковидом школьников увеличилось в три раза. Если раньше их было 0,7% от общего количества детей, то на данный момент цифра достигла 1,9%. Также сообщается, что среди преподавательского состава болеют 6% учителей.

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