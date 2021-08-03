«В списках не значатся»: уфимку с подтвержденным ковидом две недели футболили медики

Уфимка Татьяна Овсяникова, известная как парикмахер, стилист и руководитель волонтерского центра «Парикмахер Добра», рассказала корреспонденту Mkset, как лечилась от коронавируса не благодаря врачам, а в буквальном смысле вопреки их равнодушному отношению. Но больше всего, по словам Татьяны, её возмутил тот факт, что после ее жалобы в минздрав представители Зубовской врачебной амбулатории отчитались в вышестоящее ведомство, что якобы своевременно осмотрели пациентку и назначили ей всё необходимое лечение.
— Я в шоке от того, с чем столкнулась. Представители Зубовской амбулатории не только не признали свою неправоту и допущенные недоработки, но и попытались ввести в заблуждение свое руководство, — возмущенно рассказывает Татьяна Овсяникова.
По ее словам, источником заражения стала, скорее всего, одна из клиенток, которая пришла на стрижку, а уже в процессе общения сообщила, что у нее нашли ковид и отправили на самоизоляцию. А женщина решила «не терять времени зря и сходить к парикмахеру». К слову говоря, это произошло в первых числах июля, как раз в то время, когда соцсети кипели от негодования людей, вызванного запретом посещать общественные места без сертификата о вакцинации от ковида либо отрицательного ПЦР-теста.
— Если бы клиентка сразу сказала об этом, я бы отказалась обслуживать её, но было уже поздно. Потом я поехала на мероприятие в Казань и уже там почувствовала себя плохо. Вернулась домой в четверг, 8 июля, совершенно разбитой, еле добралась до дома. Следующие четыре дня лежала пластом, почти не вставала, ничего не могла есть, только пила много воды. Появились рвота, диарея — все ужасы индийского штамма коронавируса, про который сейчас много пишут, — вспоминает Татьяна.
В воскресенье, 11 июля, у нее поднялась температура тела до 38,6 градусов. Вызвала скорую. Ей сделали укол и пообещали передать информацию в Зубовскую врачебную амбулаторию (Татьяна живет в поселке Зубово-2, под Уфой). По идее терапевт должен был связаться с пациенткой на следующий же день — в понедельник, 12 июля. Ведь речь шла про опаснейшую инфекцию, из-за которой случилась глобальная пандемия! Однако этого не случилось.
Во вторник, в девятом часу утра, у меня зазвонил сотовый, я не успела взять, но сразу же перезвонила. Врач ответила, что сама наберет меня позднее, она сделала это только в три часа дня и отправила меня сдать тест ПЦР в Зубовскую врачебную амбулаторию, никаких препаратов не назначила. Прошло еще три дня (то есть фактически я болела уже больше недели!). В пятницу, 16 июля, я сама написала в WhatsApp терапевту, только после этого она прислала мне положительный результат ПЦР-теста. Потом заявила, чтобы я должна обращаться к терапевту в Нижегородку, так как в Зубово терапевтов нет, рассказала пациентка.
По словам Татьяны, она уже поняла, что до её лечения никому из медработников нет дела, и попросила знакомых врачей, работающих в ковидном госпитале, посоветовать, как ей лечиться. Самостоятельно она купила лекарства, съездила на МРТ, которое выявило 15-процентное поражение легких с признаками пневмонии Covid-19. Отметим, что всё это время человек являлся вирусоносителем, но вынужден был в силу лечебной необходимости выбираться из дома.
19 июля Татьяна написала жалобу в минздрав РБ через портал Госуслуг. Судя по информации на портале, заявление было принято к рассмотрению через два дня.
21 июля ее жалоба попала в руки руководителю Антиковидного ситуационного центра Римме Утяшевой, которая взяла ситуацию на личный контроль. Только после этого на пациентку, наконец-то, обратили внимание.
Больше всего в этой истории Татьяну поразил официальный ответ на ее жалобу, поступивший в конце июля из минздрава. Из его содержания она узнала, что, оказывается, еще 13 июля её пригласили в Нижегородскую амбулаторию (Уфимский район) на осмотр к терапевту, медсестра взяла биоматериал на ПЦР, но потом, к сожалению, не сообщила своевременно результат в Зубовскую амбулаторию. А 23 июля, судя по ответу минздрава РБ, к Татьяне домой приезжал терапевт, но не смог осмотреть пациентку, потому что ему никто не открыл дверь. К слову, медсестра-нарушительца, как следует из ответа минздрава, уже в амбулатории не работает.
— Моему возмущению не было предела. Я перезвонила заведующей Зубовской амбулатории Гульназ Петровой и спросила, почему она передала в минздрав искаженную информацию. После жалобы в минздрав со мной созванивались по телефону, но никто домой не приезжал. В конце концов, даже если кто-то приезжал, но пациент с тяжелым диагнозом не открыл дверь, наверное, стоило ему позвонить на сотовый, чтобы убедиться, что он еще жив за закрытой дверью!.. Если, конечно, такой выезд врача на дом совершается не «для галочки»… Петрова в ответ стала оправдываться, что катастрофически не хватает терапевтов и вообще она была в отпуске и не в курсе ситуации, — продолжает повествование Татьяна Овсяникова.
Сейчас Татьяна уже идет на поправку. Она очень соскучилась по дочке. Еще она ждет — не дождется, когда сможет выйти на работу и навестить свой волонтерский центр «Парикмахер Добра», куда приходят на стрижку малообеспеченные люди.
Я прочитала в Фейсбуке не так давно реплику местной девушки-блогера, которая отметила, что наше здравоохранение стало лучше работать, потому что ей позвонила замглавврача и лично проконсультировала по поводу лечения ковида. Невольно задашься вопросом: часто ли главврачи и замглавврачи звонят пациентам? Может, в больницах и поликлиниках есть специальные списки пациентов, которых надо лечить «особенно хорошо»?.. Я, конечно, не популярный блогер, но я — тоже человек, полноправный гражданин, который по мере своих возможностей приносит пользу родному городу и республике. И я столкнулась с поразительным равнодушием со стороны медиков, а также с попыткой чиновников исказить ситуацию, заявила Татьяна Овсяникова в телефонном разговоре с корреспондентом Mkset.
Со своей стороны отметим, что и ранее в соцсетях звучали предположения о том, что у руководителей поликлиник и больниц могут быть списки «особо важных пациентов» (включая популярных блогеров, лидеров общественного мнения, артистов и т. д.), чье лечение требует повышенного внимания. Однако официального подтверждения это предположение пока не нашло.
Зато не является тайной факт поистине катастрофической нехватки в медучреждениях Башкирии медперсонала и особенно терапевтов. Как следует из информации, опубликованной Республиканским медицинским информационно-аналитическим центром, по данным на начало 2021 года, в Башкирии не хватает около полутора тысяч медработников, из них 164 — терапевты.
— Я считаю, что даже эти данные существенно занижены, судя по жалобам, поступающим как от медработников, так и от пациентов. Дефицит медицинских кадров в Башкирии нарастает и продолжит расти, так как отрасль недофинансирована. При такой высокой нагрузке в пандемию терапевты вынуждены бесплатно перерабатывать: вместо 7 часов 42 минут стандартного рабочего дня они отрабатывают по 12 часов, принимают по 60-70 человек вместо нормированных 22-24 пациентов, — отметил в беседе с корреспондентом Mkset региональный координатор независимого профсоюза медработников «Действие» Антон Орлов.
Напомним, сейчас в СМИ и соцсетях активно обсуждается ситуация, возникшая в Иглинской центральной районной больнице. По данным профсоюза «Действие», в больнице сейчас работают восемь терапевтов вместо положенных 21-го. Хотя главврач Иглинской ЦРБ Жанна Карунас распространила заявление о том, что на самом деле в больнице «согласно штатному расписанию утверждено 18 штатных единиц должности врачей-терапевтов участковых, 16 из которых заняты физическими лицами (в том числе 4 сотрудника находятся в отпуске по уходу за ребенком)». Так или иначе, но терапевтов там всё равно далеко не 21 на достаточно большой район с населением около 60 тысяч человек. Уточним: согласно нормативам, в зоне обслуживания больницы должно быть сформировано по одному терапевтическому участку на каждые 1700 человек взрослого населения.
— Я буквально вчера был проездом в Иглино и заглянул в поликлинику, там даже в три часа дня было в коридорах не протолкнуться. Врачи работают на износ, выполняют свой долг, и они вправе рассчитывать, чтобы их труд оплачивался по достоинству. Но их зарплаты не растут. В разговоре с терапевтами Иглинской ЦРБ мне озвучили их зарплаты в размере 23-27 тысяч рублей в месяц, — пояснил Антон Орлов.
Тем временем в пресс-службе минздрава Башкирии опять же опровергли его доводы.
— Указанные факты не соответствуют действительности. Врачи-терапевты задействованы для оказания помощи пациентам на дому, ведется осмотр пациентов в кабинете вакцинации, в отделении медицинской профилактики для проведения диспансеризации. В связи с ростом заболеваемости, увеличением количества пациентов с диагнозом «заражение новой коронавирусной инфекцией» возросла нагрузка на врачей первичного звена. Прием ведется как по записи, так и в порядке «живой очереди» всем без отказа, — говорится в официальных разъяснениях медицинского ведомства.
Что касается Зубовской врачебной амбулатории, то на ее примере можно также оценить обеспеченность терапевтами. Если верить ответу, который получила от минздрава РБ Татьяна Овсяникова, в амбулатории имеются две ставки терапевта, одна врач в настоящее время находится в декретном отпуске, вторая — на больничном. Одна надежда — на амбулаторию в Нижегородке, до которой около 6 км. Расстояние как будто не велико. Но только не для заразного пациента с коронавирусом и высокой температурой.