Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации «Спутником V» в Сан-Марино

Еврокомиссия признала действительными на территории Евросоюза сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где жителей, а также иностранных туристов прививают российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».

Как сообщает Телеграм-канал «Мейстер», в Евросоюзе, как мы помним, не приветствуют применение препарата российского производства «Спутник V». Вакцину по сей день не одобрили ВОЗ и ЕМА. Что касается переговоров о взаимном признании сертификатов о вакцинации между Евросоюзом и РФ, пока они не дали конкретных результатов. Но данное решение Еврокомиссии — своего рода прелюдия к признанию такого рода сертификатов, которое неизбежно состоится. Ведь если их выдачу признают в Сан-Марино, государстве, которое не входит в ЕС, то их легализация неизбежна и в отношении сертификатов третьих стран, применяющих данный препарат, и в отношении членов ЕС. Ведь так же Венгрия, которая входит в Евросоюз, не только активно пользуется «Спутником V», но и собирается его выпускать. Непризнание венгерских сертификатов сейчас будет, по меньшей мере, странным. Не говоря уже о том, что в самой Венгрии не будут молчать по поводу такой попытки необоснованной дискриминации со стороны европейской бюрократии.

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