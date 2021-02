Оперативный штаб Башкирии опубликовал свежие данные по ковид-пациентам.

За прошедшие сутки в республике выявили 167 новых случаев заболевания Covid-19. Общее число инфицированных в Башкирии составляет — 24 744 человек. При этом от коронавируса вылечились 18 760 пациентов. За минувший день выздоровели 157 человек. Стало известно о трех летальных исходах. Напомним, Башкирия дополнительно получит 66,9 миллионов рублей на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Средства были выделены по распоряжению правительства РФ на прошлой неделе.

