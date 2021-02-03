Новосибирская область планирует перенять опыт строительства ковид-центра у Башкирии

Новосибирская область планирует перенять опыт строительства ковид-центра у Башкирии

Вчера, 12:48Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: glavarb.ru
Сегодня, 3 февраля, в Башкирию прибудет делегация из Новосибирской области, чтобы перенять опыт строительства инфекционного госпиталя республики. Об этом Mkset рассказала директор департамента информационного сопровождения аппарата правительства РБ Ольга Красноногая.

В Башкирии продолжается прием делегаций, которые приезжают и знакомятся с проектами республики, чтобы в дальнейшем реализовать ковид-госпитале в своем регионе. Ольга Красноногая рассказала, что ранее республику посетили представители из Ульяновской и Иркутской областей. Кроме того, опыт строительства ковид-госпиталя переняла Челябинская область, где в ноябре открылся инфекционный госпиталь в форме башкирского курая.

Сегодня днем в Башкирию приедет делегация из Новосибирской области. Первой точкой станет посещение инфекционки в Стерлитамаке. Позже в Белом доме пройдет совещание под руководством премьер-министра правительства Андрея Назарова, затем состоится пресс-подход. Завтра делегация отправится в госпиталь в Зубово.

Напомним, в декабре прошло открытие ковид-госпиталя в Стерлитамаке. Его строительство обошлось бюджету Башкирии в 2,19 миллиарда рублей, включая 1,4 миллиарда рублей на строительно-монтажные работы. Приобретение медицинского и иного оборудования, мебели и т. д. потребовало 795,6 миллиона рублей. На открытии нового центра побывал глава Башкирии Радий Хабиров, который отметил, что «такие „цветки курая“ скоро распустятся во многих уголках России». Стоит напомнить, что интерес к башкирскому проекту проявили 10 регионов страны.

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