Новосибирская область планирует перенять опыт строительства ковид-центра у Башкирии

Сегодня, 3 февраля, в Башкирию прибудет делегация из Новосибирской области, чтобы перенять опыт строительства инфекционного госпиталя республики. Об этом Mkset рассказала директор департамента информационного сопровождения аппарата правительства РБ Ольга Красноногая.

В Башкирии продолжается прием делегаций, которые приезжают и знакомятся с проектами республики, чтобы в дальнейшем реализовать ковид-госпитале в своем регионе. Ольга Красноногая рассказала, что ранее республику посетили представители из Ульяновской и Иркутской областей. Кроме того, опыт строительства ковид-госпиталя переняла Челябинская область, где в ноябре открылся инфекционный госпиталь в форме башкирского курая. Сегодня днем в Башкирию приедет делегация из Новосибирской области. Первой точкой станет посещение инфекционки в Стерлитамаке. Позже в Белом доме пройдет совещание под руководством премьер-министра правительства Андрея Назарова, затем состоится пресс-подход. Завтра делегация отправится в госпиталь в Зубово. Напомним, в декабре прошло открытие ковид-госпиталя в Стерлитамаке. Его строительство обошлось бюджету Башкирии в 2,19 миллиарда рублей, включая 1,4 миллиарда рублей на строительно-монтажные работы. Приобретение медицинского и иного оборудования, мебели и т. д. потребовало 795,6 миллиона рублей. На открытии нового центра побывал глава Башкирии Радий Хабиров, который отметил, что «такие „цветки курая“ скоро распустятся во многих уголках России». Стоит напомнить, что интерес к башкирскому проекту проявили 10 регионов страны.

