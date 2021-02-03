Новосибирская область планирует перенять опыт строительства ковид-центра у Башкирии

В Башкирии продолжается прием делегаций, которые приезжают и знакомятся с проектами республики, чтобы в дальнейшем реализовать ковид-госпитале в своем регионе. Ольга Красноногая рассказала, что ранее республику посетили представители из Ульяновской и Иркутской областей. Кроме того, опыт строительства ковид-госпиталя переняла Челябинская область, где в ноябре открылся инфекционный госпиталь в форме башкирского курая.